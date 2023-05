Vous faites partie des Français qui aspirent à changer de région pour améliorer leur vie ? Vous souhaitez quitter le mauvais temps, le stress ou un logement devenu inadapté? Et si, pour le même budget que votre bien actuel, vous pouviez trouver le logement idéal dans la région de vos rêves ? C’est en tout cas le pari que font les familles que nous allons suivre. Chaque jour, Stéphane Plaza et une équipe d’agents immobiliers locaux leur viendront en aide pour réaliser leur souhait d’une vie meilleure. Grâce à un service immobilier unique et sur-mesure, ils vont dénicher pour eux la perle rare : la bonne maison au bon endroit ! © SNDA