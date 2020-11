En Belgique, de nombreux propriétaires ont besoin d'aide pour vendre leur maison. Daniel, Christina et Jérémy, trois agents immobiliers, vont conseiller nos participants pour rafraîchir, réparer et mettre en valeur leur bien grâce à du home staging, des travaux de peinture, de la rénovation virtuelle, voire du nettoyage. Sophie Pendeville accompagnera les vendeurs avec son humour et sa proximité habituelle dans cette aventure immobilière dans laquelle ils se sont lancés.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC