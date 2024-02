Série-réalité | Maison & Déco

Martin, l'aîné, va-t-il convaincre Fabrice Luchini d'acheter le bien atypique de Montmatre. Dans cet épisode, Olivier, le père, est inquiet. Les objectifs de L'agence ne sont pas atteints. Il convoque toute la famille, il veut faire un coaching de gestion du stress et dépassement de soi. Les fils sont sceptiques. Valentin, le 2ème fils, est contacté par Yves et Hanane, un couple avec une grande différence d'âge qui cherche à acheter une maison à Ibiza ! Valentin veut relever le défi pour rassurer son père, et embarque Martin dans cette recherche inattendue sur l'ile paradisiaque. Ils vont visiter des biens à couper le souffle, mais vont-ils vendre ?Sandrine, de son côté, rencontre une nouvelle cliente très élégante et exigeante qui cherche pour sa retraite un bien dans le 16ème arrondissement, avec une vue sur tout Paris !Valentin et Martin retrouvent toute la famille pour leur annoncer s'ils ont convaincu leurs clients d'Ibiza. Sandrine et Olivier veulent des détails sur le mariage de Martin et Eve qui a lieu dans quelques semaines...