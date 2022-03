Mission travaux : ma maison est un chantier

Entre confinement et télétravail, avec la crise sanitaire, se sentir bien chez soi est devenu essentiel. C'est donc dans l'amélioration de leur habitat que beaucoup de particuliers investissent leur budget. Mais pour certains, le rêve peut virer au cauchemar. Dans l'enfer des travaux, la survie du couple ou de la famille ne tient alors qu'à un fil. C'est là que Laurent Jacquet, le roi des chantiers, va intervenir. Entouré de son équipe d'artisans, il va les former pour en faire de véritables pros du bricolage, qu'ils puissent terminer eux-mêmes leurs travaux. Le rêve est encore à portée de main, mais il va falloir se remotiver et, surtout, il va falloir bosser. Car comme il aime le répéter, il n'est pas venu pour les « bichonner ». © SNDA

