Le concert, au Teatro Social, est une fusion parfaite de classiques et de pop avec une sélection de titres de son album « No Place in Heaven », de « Staring at the Sun » à « Last Party », ainsi que les hits « Grace Kelly » ou « Rain », revisité en version classique. La voix de Mika devient l’instrument principal, harmonisée avec les 81 musiciens qui forment l’orchestre. Un événement unique, où la pop et le classique fusionnent, donnant naissance à l’essence : « LA MUSIQUE! » Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC