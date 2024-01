Radio Contact invite régulièrement ses auditeurs à vivre des moments musicaux inoubliables avec les « Contact on Stage » ! Ces showcases exclusifs permettent de découvrir ou de redécouvrir des artistes talentueux dans une ambiance intimiste et conviviale. Matt Pokora, Mentissa et Pierre De Maere se sont prêtés au jeu. Revivez leurs prestations sur RTL plug et RTL play ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA