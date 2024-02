Icône du sport automobile et pilote légendaire, avec 91 victoires en Grand Prix et plusieurs titres de champion du monde en F1, Michael Schumacher est sans conteste l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la course automobile. Après avoir raccroché son casque et pris sa retraite du sport en 2012, le pilote a été victime d’un accident de ski tragique l’année suivante qui l’a mis dans le coma et l’a laissé paralysé. Alors que le monde s’inquiète pour la légende qu’il est, les yeux se tournent vers le jeune Mick Schumacher qui tente de perpétuer l’héritage de son père. Mick Schumacher a commencé sa carrière de pilote en 2008 et, comme Michael, a commencé à courir pour Ferrari. Il a depuis gravi les échelons du sport automobile. Découvrez ces deux carrières sportives passionnantes, celles des Schumacher, père et fils. Documentaire disponible jusqu'au 01/03/25. Tous droits réservés à RTL Belgium SA