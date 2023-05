Le Tour d'Italie, appelé aussi Giro, est une compétition cycliste qui se déroule en plusieurs étapes qui a lieu principalement en Italie chaque année, et qui est considérée comme la deuxième en importance après le Tour de France. Vous pourrez retrouver toutes les plus grandes stars du cyclisme qui s’affrontent durant 21 étapes, 3.489,2 km au total, 51.400 m de dénivelé, et en moyenne : 166,2 km par jour. Une belle chance pour notre compatriote et champion belge Remco Evenepoel de s’illustrer dans ce tour mythique ! Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC