Vainqueur record de 6 Ballon d’Or, Lionel Messi a prouvé qu’il est le plus grand joueur de tous les temps, le plus primé et le meilleur buteur de La Liga. A 32 ans, il continue à jouer au plus haut niveau avec Barcelone. Suivez le parcours du prodige argentin et voyez comment il est devenu le plus grand joueur du monde. Tous droits réservés à RTL Belgium SA