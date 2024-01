Québec, « l’accent d’Amérique », reçoit les accents francophones du monde entier pour le Grand concert de la SuperFrancoFête ! Retrouvez sur une même scène plus de 100 artistes, dont une vingtaine d’interprètes représentant une dizaine de pays de la francophonie, qui se donnent rendez-vous pour célébrer la musique et la chanson francophone. Ce grand show est présenté par Roch Voisine, Cœur de pirate, Gims et Mentissa. Ils sont entourés d’Axelle Red, Bilal Hassani, Claudio Capéo, Pierre de Maere, Diane Dufresne, Khaled, Ycare et beaucoup d’autres. Ils reprennent leurs plus grands tubes en solo, en duo et en collégiale ! Poussez les meubles, le Grand Concert de la SuperFrancoFête va vous faire danser. Tous droits réservés à RTL Belgium SA