Lara Fabian, la plus internationale des chanteuses belges. 2020, une année très particulière pour Lara qui a fêté ses 30 ans de carrière, mais surtout ses 50 ans. Et pour marquer cet anniversaire important, elle a décidé de partir en tournée dans une cinquantaine de villes à travers le monde. Lara Fabian se confie en toute honnêteté sur sa réussite, son rôle de maman, ses blessures et son manque de confiance en elle.

