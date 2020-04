Martin Bonheur, c'est trois minutes quotidiennes pour retrouver le plaisir de cuisiner ! Le chef David Martin accueille chaque jour les téléspectateurs de RTL TVI dans la cuisine de sa maison pour leur faire goûter des plats simples, accessibles et bien souvent rapides à préparer. Et au fil des saisons, David Martin conseille les téléspectateurs sur les produits et les techniques de cuisson pour que cuisiner redevienne un vrai bonheur.

