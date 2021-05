Sept femmes, passionnées par leur métier de chauffeur poids-lourd, vont partager leur quotidien au cœur des routes de France et d'Europe. Elles parcourent des centaines de kilomètres au volant de leurs camions XXL : des 44 tonnes, les plus gros gabarits de la route. Chaque jour, elles doivent accomplir une nouvelle mission : charger d'énormes cargaisons et les livrer dans les temps. Cette course contre la montre se joue parfois dans des conditions extrêmes : neige, rouillard ou encore problèmes mécaniques. Mais rien n'arrête nos reines de la route. Sans jamais renoncer à leur féminité et à leur vie sentimentale et familiale, elles brisent les codes pour vivre leur amour du camion. Plus qu'une passion, ce métier de routière est une vocation.

© SNDA