Claire Porter et sa fille, Sarah, quittent Chicago pour s'installer à Mattowa, une petite ville. L'année scolaire est en cours et Claire vient d'être nommée directrice adjointe dans le même lycée que sa fille. Ruth, qui entraîne l'équipe de basket, suggère à Maddie d'intégrer son groupe. La jeune fille intègre tout de suite l'équipe et ses partenaires décident de fêter l'arrivée de Sarah parmi les Vipers. Le lendemain, Claire s'aperçoit avec effroi que sa fille n'est pas rentrée...

