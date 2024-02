Le décès soudain et tragique de la légende du basketball Kobe Bryant, aux côtés de sa fille Gianna, a choqué et dévasté les fans du monde entier. Dans ce documentaire qui lui rend hommage, revivez la carrière incroyable et les réalisations d'une légende de la NBA, le parcours de ce joueur, meilleur parmi les meilleurs... Documentaire disponible jusqu'au 05/02/25. Tous droits réservés à RTL Belgium SA