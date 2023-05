Juste Pour Rire avec Franck Dubosc et Stéphane Rousseau, entourés de plus de 20 artistes, dont Florence Foresti, Patrick Timsit, Elie Semoun, Anthony Kavanagh et Jonathan Lambert..., vont vous offrir un spectacle inédit mis en scène par Josée Fortier. Le spectacle, crée dans le cadre du Festival de Nantes 2009, s'exportera d'abord au Canada pendant le Festival Juste Pour Rire de Montréal, dont les fameux Galas du Théâtre St Denis sont aujourd'hui des références internationales, avant de revenir au Zénith de Paris. Du choix des artistes à la mise en scène, de l'écriture des textes à l'enchaînement des tableaux, Franck et Stéphane vous ont concocté un spectacle tout à leur image : brillant, dynamique, irrésistible... et complètement déjanté ! Sketches, danses, chansons, visuels, un show de création de très haute volée à ne manquer sous aucun prétexte !! Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC