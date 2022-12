Près de 2 millions d'albums vendus, quatre Victoires de la musique et des concerts joués à guichets fermés en France et en Belgique, Julien Doré est incontestablement une des figures emblématiques de la scène musicale. Alors qu'il vient de clôturer sa tournée « Aimée » à Forest National, RTL TVI vous propose de revenir sur le parcours de cet artiste hors-norme. De sa victoire à La Nouvelle Star à son duo détonant avec Big Flo & Oli, Maria Del Rio vous propose de découvrir l'histoire de cet artiste discret, généreux et engagé qui partage un lien très particulier avec le public belge. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC