Je vais épouser un prince !

Sara et Danny sortent ensemble depuis un an. Il décide de la demander en mariage, mais sa demande s'accompagne d'une révélation fracassante : il n'a pas été tout à fait honnête avec Sara et lui a caché sa véritable identité. Il est en réalité le prince et héritier du trône de Saint Ives, une toute petite monarchie dans les îles Britanniques. © TF1 International

