Filmé dans le cadre de leur tournée, Smoke + Mirrors Live présente leurs plus grands succès tels que Demons, It’s Time et The Grammy Radioactive, issus de leur premier album à succès Night Visions. L’album Smoke + Mirrors a été classé en 2015 au premier rang des charts dans le monde avec des succès comme I Bet My Life, Gold et Shots, retrouvez les dans ce concert filmé. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC