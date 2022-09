Fatal Bazooka est le rappeur numéro un dans le monde de la musique. Il gagne chaque année tous les prix aux Music Awards de la Musique et il est fiancé avec Athena Novotel, une blonde riche, intéressée et pas intéressante. Mais un nouveau venu, le Pop-écolo Chris Prolls, vient le combattre dans sa propre arène et le ridiculise en révélant son vrai nom : Robert Lafondue. Fatal n'est, en réalité, pas un enfant des cités, mais un jeune savoyard. © Gaumont

