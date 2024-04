Jeune adolescent, Josh est éperdument amoureux de la jolie Cynthia, de quelques années son aînée. Mais la demoiselle ne lui prête guère attention : elle préfère les garçons d'âge mûr... En désespoir de cause, alors qu'il se trouve à la fête foraine, accoudé à une machine laissée à l'abandon, dans laquelle se trouve le mannequin d'une diseuse de bonne aventure, Josh se met à formuler un voeu... Le lendemain matin, à son réveil, il est stupéfait : il se retrouve dans la peau d'un homme de trente ans ! Son souhait a été exaucé ! Voyons maintenant le côté négatif de la chose : sa mère, qui ne le reconnaît pas, voit en lui un intrus et le chasse de la maison. Désemparé, Josh raconte son histoire à Billy, son meilleur ami, qui le prend très au sérieux. Afin de rétablir l'ordre normal des choses, Josh et Billy se mettent à la recherche de la machine, seule capable d'enclencher un revirement de situation... Tous droits réservés à RTL Belgium SA