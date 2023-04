Pour s'assurer de colossaux revenus, l'insaisissable Fantomas vient d'inventer l'impôt sur le 'bon vivre', et menace de mort les récalcitrants, considérés pourtant comme les plus grosses fortunes du monde. Victime de ce racket éhonté, le richissime Lord Hashley décide d'appeler le commissaire Juve à la rescousse. Ayant cru bon de revêtir le kilt, le fin limier de la police débarque donc au château écossais, suivi du journaliste Fandor et de sa fiancée Hélène. Il a la désagréable surprise de constater qu'outre quelques victimes de cette 'imposition' forcée, son hôte a également convié un 'concurrent', digne représentant de Scotland Yard... Avec tout ce petit monde en effervescence, l'enquête de Juve sur les bords du Loch Ness s'annonce difficile, d'autant que dans le manoir, qui est bien sûr hanté, des pendus vont jouer à cache-cache !... © Gaumont