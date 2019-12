Partis de rien ou presque, ces Belges ont fait fortune. Fils d’ouvrier sidérurgiste, autodidactes, étudiant désargenté ou vendeur dans un magasin discount au départ, ils ont réussi au-delà de leurs espérances. Pour y arriver, ils ont dû travailler dur et prendre des risques. Mais ils savent aussi profiter de la vie à fond et ne se refusent rien! Pascal Vrebos est parti à la rencontre de ces "Belges en Or" pour tenter de percer le secret de leur réussite.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie WW