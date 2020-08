Fabrice Collignon vous propose un plateau de mignardises tous les après-midis sur Bel RTL ! Musique, humour et jeu, un cocktail détonnant servi avec le sourire par Fabrice ! Il est épaulé par Léon qui vient à votre rencontre pour découvrir les talents et les richesses de notre Royaume et parJules qui vous prépare les pépites du bêtisier pour Le meilleur de la radio.

