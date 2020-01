L'O.P.S. (Office des Projets Spéciaux) est une division du NCIS basée à Los Angeles et spécialisée dans les missions d'infiltration. "Tête brûlée" de l'équipe, l'agent "G" Callen change d'identité à chaque nouvelle mission. Son partenaire, l'agent Sam Hanna, est un ancien militaire spécialisé dans la surveillance. Grâce à une technologie de pointe et à des agents caméléons spécifiquement entraînés, cette unité mène à bien des opérations complexes pour déjouer attentats et menaces terroristes.

