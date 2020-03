Comment vivre le lockdown de manière plus positive ? Différents animateurs de RTL TVI proposent, de chez eux, des séquences informatives et humoristiques basées sur vos idées, vos témoignages et vos vidéos. Le leitmotiv : positiver. En cette période de confinement à l’échelle mondiale, l’émission pointera les initiatives qui réchauffent le cœur aux 4 coins de la planète.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC