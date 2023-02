Dans son spectacle, Baptiste Lecaplain nous raconte, avec toute l’énergie et la candeur qui le caractérisent, le parcours semé de doutes et d’embûches qui l’a mené sur les planches. Grâce à une énergie débordante et une aisance scénique impeccable, il alterne situations cocasses de la vie quotidienne, anecdotes, tout en mimant de façon exquise ces tranches de vie et jouant toujours avec un public déjà conquis. Avec autant de dynamisme, un réel sens de l’improvisation et de l’autodérision, c’est un véritable phénomène sur scène. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC