Amoureuse du futur marié

Sienna a monté son entreprise d'organisation de mariages dans sa ville natale. Lorsqu'elle recroise Matt, son ami d'enfance et amour secret revenu pour se marier, Sienna accepte d'organiser l'événement. Petit à petit, alors que les préparatifs avancent et que la future mariée n'a que peu de temps à leur consacrer, les deux anciens inséparables vont se rapprocher de plus en plus. © Red Arrow

Voir plus d'infos