Episode 01

Dans la France du début des années 80 encore empreinte des années Giscard, Simon, Tony et Stéphanie incarnent une nouvelle génération prête à tout pour s'approprier cette nouvelle décennie sans pour autant savoir concrètement ce qu'ils vont bien pouvoir faire de leur vie. Du fin fond de leur banlieue, leur idée révolutionnaire va contribuer à la désinhibition sexuelle de tout un pays. 3615 Monique, c'est l'histoire de la collaboration de ces trois étudiants qui vont créer le premier service de minitel rose. Une aventure pleine d'apprentissage, de désir et passion mais aussi inévitablement de mensonges et trahisons. Grisé par cette révolution technologique sulfureuse, le trio est en réalité sur le point de bâtir les prémices des relations dématérialisées et les fondations d'internet. Ils imaginent, sans le savoir, le premier réseau social de l'histoire. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

