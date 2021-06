Ne supportant plus son comportement, Eliza a décidé de rompre avec Steve, son petit ami depuis deux ans. Dans la foulée, elle décide de changer d'air et de partir en week-end avec ses meilleures amies, Vicky, Bridgette et Monica. Les quatre jeunes femmes se rendent dans la maison qu'elles ont louée. Celle-ci est tenue par James, un homme aussi charmant que séduisant. Mais rapidement, leur hôte se montre envahissant.

