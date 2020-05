Au moment où la séparation touche à sa fin et que Kyle et Sophia se sont réengagés, Sophia est accusée d'avoir agressé "l'amie" de son mari, Claire, une femme avec qui il a couché une fois. En réalité, Claire organise une série d’attaques contre elle-même dans le but de piéger Sophia et de garder Kyle pour elle-même. Quand la ruse tombe en morceaux, Claire attaque directement sa rivale.

© Reel One International