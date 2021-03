Alison Wynn est une triathlète amateur. Elle convainc le docteur Laura Stevens, une coach controversée, de la prendre comme cliente. Ensemble, les deux femmes se lancent dans un programme rigoureux combinant un entraînement physique de pointe et une hypnothérapie expérimentale afin de rendre Alison plus compétitive. Mais cette technique semble faire ressurgir des souvenirs du passé de la sportive et sa famille commence à s’inquiéter car la jeune femme s’isole petit à petit...

© Batrax (Incendo)