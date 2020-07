Julie rêve de rencontrer l’âme sœur et de fonder une famille. C’est donc tout naturel pour elle d’organiser des cours de fitness pour jeunes mamans et femmes enceintes. Un jour, Scott, jeune veuf, arrive avec son bébé et très vite, il demande à Julia de travailler pour lui comme baby-sitter. Les jeunes gens sont attirés l’un par l’autre mais Scott cache son penchant. Julia, elle, finit par s’attacher aussi aux deux enfants mais elle est rejetée par l’aînée...

