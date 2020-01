Deux ans plus tôt, Brock a perdu sa femme dans un tragique accident. Tout le monde, y compris sa fille Harper, 18 ans, est donc enthousiaste de le voir à nouveau heureux. Le seul obstacle au bonheur de Tina et Brock est Joyce, l'ex belle-mère de ce dernier qui est déterminée à tout faire pour qu'il reste célibataire et ainsi jouer les mères pour Harper. Pour arriver à ses fins, elle est vraiment prête à tout.

© A&E Television Networks