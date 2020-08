La vie de Sarah Miles semble parfaite à tout point de vue : sa carrière de poète remporte un vif succès, elle a épousé un homme charmant et leur adorable fille Megan est brillante. Mais derrière ce masque idyllique se cache une toute autre vérité. Sous son apparence lisse, se cache un mari manipulateur et abusif. Sarah se réfugie dans son blog de poésie et s'épanche peu à peu sur son triste sort lors d'échanges avec une fan qui se révèle bientôt encore plus dangereuse que son mari...

