Film disponible jusqu'au 18/11/23. Ecrivain new-yorkais, Ben Holmes s'apprête à convoler en justes noces avec Bridget, une fille de bonne famille. Le mariage doit avoir lieu à Savannah. Après avoir enterré sa vie de garçon avec quelques amis, et bien que l'avion lui inspire une terrible appréhension, Ben embarque pour rejoindre sa future épouse... Au décollage, l'appareil est fortement secoué et Ben évite un choc à Sarah, sa jolie voisine. Sarah, qui se rend elle aussi dans le Sud, trouve un automobiliste prêt à l'emmener et propose à Ben de se joindre à eux. Mais tout ne se passe pas comme prévu car Vic, l'automobiliste en question, est arrêté pour possession de drogue... Tous droits réservés à RTL Belgium SA