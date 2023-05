Alors que la ville de Boston est sous le choc de plusieurs explosions, le sergent de police Tommy Saunders rejoint les enquêteurs sur le terrain dans une course contre la montre pour traquer et arrêter les auteurs avant qu'ils ne frappent à nouveau. Croisant les parcours de l'agent spécial Richard Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de l'infirmière Carol Saunders, ce récit sans concession évoque la chasse à l'homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine – et rend un vibrant hommage aux héros du quotidien. Une reconstruction ultra-réaliste des attentats qui ont frappé la ville le 15 avril 2013. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC