Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman, invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Fougerole prend son adversaire au mot et accepte le challenge. Dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC