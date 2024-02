Le tableau d’honneur du stade Wimbledon est rempli de noms illustres. En 1998, une star émerge : Roger Federer. Quand il remporte le tournoi de Wimbledon junior à 17 ans, il n’imagine pas le succès qui va suivre. En 2003, l’ancien ramasseur de balle et vainqueur du tournoi junior de Wimbledon remporte son premier titre du Grand Chelem sur le même terrain en venant à bout du géant australien Mark Philippoussis. Avec du talent et de la passion, Roger Federer écrit l’histoire en grimpant au sommet des classements et en gagnant le cœur de millions de fans de sport dans le monde entier. Il restera sans doute longtemps le meilleur joueur du circuit ATP… Tous droits réservés à RTL Belgium SA