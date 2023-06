Disponible jusqu'au 03/07/23. Alors que John Rambo purge une peine de prison, le colonel Trautman lui donne la possibilité de sortir pour une mission délicate : avoir la preuve qu'il reste bel et bien des prisonniers américains au Vietnam. Supposé n'être qu'un observateur, Rambo désobéit aux ordres et tente de sauver l'un d'entre eux. Il est alors abandonné par sa hiérarchie. Seul, sans armes et face à l'ennemi, il prépare sa vengeance et son retour au pays. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC