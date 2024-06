Vee, une lycéenne ordinaire, décide de participer à un jeu en ligne où les spectateurs paient pour voir les joueurs relever des défis de plus en plus dangereux. Après un premier défi audacieux avec Ian, un étranger devenu son partenaire, elle se retrouve embarquée dans une spirale de challenges toujours plus risqués. Jusqu'où iront-ils pour satisfaire les spectateurs ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA