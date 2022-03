Que justice soit faite

La vie de Clyde Shelton bascule dans l'horreur le jour où deux malfrats s'introduisent chez lui et assassinent sa femme et sa fille sous ses yeux. Les meurtriers sont rapidement appréhendés, et un long procès s'engage. Mais à l'issue d'un arrangement procédural passé par le procureur Nick Rice avec l'avocat des victimes, c'est le complice qui écope de la peine de mort. Le véritable assassin s'en tire, lui, avec cinq ans de prison. Clyde est totalement dégoûté. Il décide alors de se substituer à la justice pour venger les siens... Et sa vengeance va prendre des proportions apocalyptiques... © E One

