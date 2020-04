Cristina Cordula va tenter de vous faire rajeunir de 10 ans. En tant qu’experte en image, elle connaît les progrès scientifiques pour contrer le vieillissement et a décidé de s’entourer des meilleurs experts : médecins esthétiques, dentistes esthétiques, nutritionnistes, coach sportifs, mais aussi coiffeurs, maquilleurs et stylistes, pour faire perdre 10 ans à des personnes qui paraissent plus âgées et qui en souffrent.

