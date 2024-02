Avec 86 titres ATP en simple, 37 Masters et 20 Grand Chelem, peu de joueurs de tennis ont atteint ce que Djokovic a obtenu. Actuellement numéro un mondial, avec record de 365 semaines au sommet du classement, Djokovic domine le sport depuis 10 ans. Les choses n’ont pas toujours été faciles pour lui. Né à Belgrade, en Serbie, en proie à la guerre, Djokovic a développé son talent dans les conditions les plus dures imaginables. Malgré cela, il a gravi les échelons du tennis professionnel, devenant une icône nationale et un symbole d’unité pour le peuple serbe. Ses nombreuses réalisations sont pourtant occultées depuis quelques mois par la mauvaise publicité dont il fait l’objet, due notamment au refus d’octroi de visa par l’Australie pour cause de non-vaccination. Une exposition médiatique qui pourrait à jamais ternir sa réputation. Tous droits réservés à RTL Belgium SA