Alors qu'il fait de l'escalade dans le désert australien, Ethan Hunt est rappelé d'urgence pour une mission de la plus haute importance. Un virus mortel, 'Chimère', mis au point à la société Biocyte, a été dérobé, ainsi que l'antidote, par Sean Ambrose, un ancien agent de 'Mission Impossible'. Ethan se rend à Sydney avec deux assistants, Luther Strickell et le pilote d'hélicoptère Billy Baird, et Nyah Hall, une voleuse professionnelle recrutée parce qu'elle a eu, par le passé, une liaison avec Sean. Ethan succombe facilement au charme de la jeune femme, qui finit dans ses draps, puis qui est 'arrêtée' pour les besoins de l'enquête. Toujours amoureux d'elle, le rusé Sean obtient sa libération mais, du genre soupçonneux, il se grime en Ethan Hunt et soutire des informations à Nyah qui ne se doute de rien ! De son côté, Ethan parvient à s'introduire dans le laboratoire Biocyte et détruit tous les échantillons restants du virus, à l'exception d'une dose... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC