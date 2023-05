Fin du XIIIème siècle. Le roi Edward 1er d'Angleterre s'empare du trône d'Ecosse. Après la mort de son frère et de son père, et de bien d'autres alors qu'il était enfant, puis l'assassinat plus récent de sa femme, William Wallace, rebelle écossais, mène un soulèvement contre le roi. Il prend la tête de la révolte, et avec une armée de gueux, il conquiert les places fortes face à une armée anglaise en déroute. Fait chevalier par les nobles écossais, Wallace reçoit un émissaire de charme en la personne d'Isabelle de France, bru du roi, mariée contre son gré au fils homosexuel d'Edward. Eprise de Wallace dont elle devient l'alliée secrète, la belle Isabelle le tient informé des manigances du roi. Avec l'aide de Robert le Bruce, William va poursuivre sa longue quête pour faire de l'Ecosse une vraie puissance. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC