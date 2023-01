« Mégamix : les années fans » revient sur les tendances musicales pour jeunes qui ont marqué la fin des années 1990. Alors qu'internet n'est disponible qu'au sein d'une minorité de foyers, les adolescents s'informent de l'actualité de leurs idoles par la radio et les hebdomadaires spécialisés. En 1997, une jeune chaîne belge, Club RTL, lance une émission quotidienne dédiée aux phénomènes musicaux et au cinéma : Megamix. Les nombreux boys band et girls band y sont mis en avant, tout comme Britney Spears, Ricky Martin ou encore Leonardo DiCaprio. Très vite, Megamix voit son succès grandir et les plus grandes stars défilent sur le plateau. Megamix plaît de par son ton décalé, son décor coloré et ses présentatrices stylées, dont une certaine Virginie Efira. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC