Comment imaginer que Charlie, 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu'au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d'énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d'elle une flic aussi brillante qu’imprévisible. En rencontrant Samy, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s'assumer en tant que flic, femme... et Holmes ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA