Entouré de fans et de Diables rouges illustres, Jean-Michel Zecca nous invite à revivre les grands moments d’émotion que notre équipe nationale nous a fait vivre depuis 1982, lorsqu’en match d'ouverture de la Coupe du Monde, la « petite » Belgique avait battu l’archi-favorite Argentine. Cette victoire face à Diego Maradona avait donné lieu à une grande liesse populaire improvisée, la première d’une longue série ! Invités de Jean-Michel Zecca, Axelle Red, Jean-Marie Pfaff, Georges Grun, Michel Preud’Homme ou encore Marc Wilmots revivent avec nous ces moments historiques, lors desquels Flamands et Wallons ont célébré à l’unisson leur équipe nationale. Durant l’émission, des célébrités, des politiques, des quidams se remémorent les anecdotes liées à quatre décennies de coupes du monde. Saviez-vous que les résultats des Diables ont un impact direct sur le moral des Belges et parfois même sur l’économie ? Qui ne se souvient de l’euphorie de 86, lorsque nos Diables s’étaient hissés en demi-finale, au Mexique, et de la grand-place de Bruxelles noire de monde pour accueillir nos héros ? Qui pourrait oublier la « remontada » face au Japon, notre incroyable succès face au Brésil en 2018, ou les quelques cruelles injustices, comme ce triste jour où l’élimination face à la France a privé les Diables d’une finale historique qu’entrevoyait toute la Belgique. A quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde, ce sont quelques-unes de nos émotions sportives les plus intenses de ces dernières décennies que nous allons revivre avec Jean-Michel Zecca et ses invités. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC