Agé de 17 ans, Tristan fait une fugue avec sa copine Michèle. Christine et Paul, les parents de l'adolescent, avertissent la police mais devant le manque d'efficacité de cette dernière, Christine décide de se rendre chez les parents de Michèle qui habitent Nice. Mais le père de la jeune fille fait preuve de mauvaise volonté et, de retour à Paris, Christine décide d'agir à sa façon ! Elle contacte l'un après l'autre deux anciens amants, François Pignon et Jean Lucas, leur fait croire à chacun que Tristan est leur fils et leur demande de l'aider à le retrouver... Et ce qui devait arriver arriva : les ' deux pères ', auxquels Christine a envoyé la même photo, finissent par se rencontrer alors qu'ils sont sur la piste du petit fugueur... Film disponible jusqu'au 25/04/24. Tous droits réservés à RTL Belgium SA